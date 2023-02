Pierre Bokma speelt hoofdrol in nieuwe EO-serie over Joodse Raad

Pierre Bokma speelt een van de hoofdrollen in een nieuwe televisieserie over de Joodse Raad. Dat maakt de Evangelische Omroep (EO) donderdag bekend. Ook onder anderen Claire Bender en Jack Wouterse zijn te zien in de serie, die naar verwachting volgend jaar op televisie verschijnt.

De serie De Joodse Raad is deels gebaseerd op het boek dat journalist Hans Knoop in 1983 schreef over de Joodse Raad. De nazi's riepen de raad tijdens de Tweede Wereldoorlog in het leven om de deportatie van de Nederlandse Joden efficiënt te laten verlopen.

Bokma speelt David Cohen, de voorzitter van de raad, die blijft meebewegen met de Duitse bezetter om erger te voorkomen. Daarmee draagt hij onbedoeld mee aan de deportatie van meer dan 100.000 Joodse Nederlanders. Bender speelt zijn dochter, die juist honderden Joodse kinderen helpt onderduiken. Wouterse is te zien als de diamantair Abraham Asscher.