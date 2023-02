Iraanse regisseur Panahi weigert voedsel en medicijnen in gevangenis

De Iraanse regisseur Jafar Panahi is in hongerstaking gegaan. De filmmaker, die al sinds juli in de gevangenis zit, weigert ook zijn medicatie te nemen. Hij protesteert daarmee tegen zijn onrechtmatige gevangenschap, schrijven zijn vrouw en zoon in een verklaring op Instagram.

In de verklaring stelt Panahi dat hij niets zal eten of drinken en ook geen medicijnen zal innemen. "Ik zal in deze toestand blijven tot misschien mijn levenloze lichaam uit de gevangenis wordt bevrijd."

De 62-jarige Panahi zit al sinds juli vast in de Evingevangenis in Teheran. Hij werd gearresteerd toen hij naar de Iraanse hoofdstad ging voor de rechtszaak van zijn collega Mohammad Rasoulof. Het ministerie van Justitie bepaalde toen dat Panahi de zes jaar celstraf moet uitzitten die hij in 2010 had gekregen vanwege kritiek op de Iraanse overheid.