Oscar-nominatie Riseborough niet ingetrokken na onderzoek naar campagne

De Oscar-nominatie van de Britse actrice Andrea Riseborough wordt niet ingetrokken. Dat heeft de organisatie achter de Oscars dinsdag bekendgemaakt. Eerder kondigde zij een onderzoek naar de campagnevoering aan, nadat Riseborough verrassend was genomineerd voor haar rol in de film To Leslie.

Verschillende Amerikaanse media, waaronder The Hollywood Reporter, schrijven over het besluit. De Academy, de organisatie achter de uitreiking, zegt geen reden te hebben om de nominatie van de actrice in te trekken.

Wel uit de Academy haar zorgen over de manier waarop campagne is gevoerd op sociale media. "Deze tactieken worden rechtstreeks met de verantwoordelijke partijen besproken", zegt Bill Kramer, die de directie van de Academy aanvoert. Wie die partijen zijn, werd niet duidelijk gemaakt.

Eerder werd met verbazing gereageerd. Want Riseborough is genomineerd voor de prijs voor de beste actrice, terwijl ze niet op het lijstje van grootste kanshebbers voor een nominatie stond. Critici vroegen zich daarom af hoe het kan dat zij uit het niets werd genomineerd.

Toch spraken verschillende beroemdheden hun steun voor Riseborough uit. Bekende acteurs als Kate Winslet, Gwyneth Paltrow en Edward Norton waren vol lof over de film.