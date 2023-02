Alec Baldwin zou wapentraining hebben geweigerd voor opnames Rust

Alec Baldwin, die wordt vervolgd voor het onopzettelijk neerschieten van cameravrouw Halyna Hutchins op de set van Rust, zou hebben geweigerd een wapentraining te volgen. Dat blijkt dinsdag uit een verklaring van de aanklager over de vervolging van de Amerikaanse acteur.

Volgens de aanklager had Baldwin er niet van mogen uitgaan dat het filmpistool losse flodders bevatte in plaats van echte kogels. Daarbij is het verboden om het wapen te richten op iemand die zelf niet meespeelt in de film. De acteur deed dit dus wel, door zijn pistool op Hutchins te richten.

"Hij ging roekeloos om met de regels en dat heeft de schietpartij veroorzaakt", staat in de verklaring. "Baldwin heeft het protocol opzettelijk genegeerd en daarmee de veiligheid van anderen in gevaar gebracht."

De aanklager verwijt Baldwin, die ook als producent verbonden is aan Rust, ook dat hij wapensmid Hannah Gutierrez-Reed had ingehuurd. Zij was verantwoordelijk voor de wapens en munitie op de set en wordt ook vervolgd.

Baldwin zou hebben geweten dat Gutierrez-Reed weinig ervaring had in het filmvak. Hij had volgens de aanklager de verantwoordelijkheid moeten nemen voor de veiligheid op de set.

Baldwin wacht mogelijk gevangenisstraf van zes jaar

Hutchins kwam om het leven bij het schietincident op de filmset in oktober 2021. Baldwin was aan het oefenen met een revolver, die niet geladen had moeten zijn. Dat bleek wel het geval. Het wapen ging af en Hutchins werd dodelijk in de borst getroffen. Regisseur Joel Souza raakte bij het incident gewond.

Baldwin en Gutierrez-Reed zijn niet aangehouden en mogen het vervolg van de strafzaak in vrijheid afwachten. Het is nog niet bekend wanneer dat van start gaat. Als de acteur schuldig wordt bevonden, kan hij een gevangenisstraf van maximaal 6,5 jaar krijgen.