Will Smith en Martin Lawrence bevestigen komst vierde Bad Boys-film

Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah werken aan een vierde deel in de Bad Boys-filmreeks. De film is bij Sony Pictures in preproductie, meldt The Hollywood Reporter dinsdag. Hoofdrolspelers Will Smith en Martin Lawrence bevestigen het nieuws op Instagram

De populaire filmreeks over een komisch politieduo begon in 1995 met Bad Boys. In 2003 kwam het eerste vervolg uit, Bad Boys II. Zeventien jaar later produceerden El Arbi en Fallah de derde film in de reeks, genaamd Bad Boys for Life.