Michael Jackson wordt in film over zijn leven gespeeld door neefje Jaafar

Jaafar Jackson is gecast als zijn eigen oom, popicoon Michael Jackson. De 26-jarige zanger speelt de hoofdrol in Michael, een film over het leven van de 'King of Pop', maakte regisseur Antoine Fuqua maandag bekend

Jaafar is de zoon van zanger Jermaine Jackson. Hij is nog niet eerder in een speelfilm te zien geweest. Michael gaat volgens Fuqua over de ontwikkeling die de jonge Michael Jackson doormaakte, om vervolgens uit te groeien tot wereldster.

Fuqua is bekend door films als Training Day en The Equalizer. Hij begon zijn carrière als regisseur van videoclips. Zo maakte hij video's voor artiesten als Toni Braxton en Prince, en regisseerde hij Gangsta's Paradise, de bekende videoclip van Coolio.

"Die combinatie van film en muziek is onderdeel van mijn identiteit", liet Fuqua eerder weten. "En er is geen artiest met zo veel charisma en genialiteit als Michael Jackson."

Het is niet de eerste keer dat een familielid wordt gecast voor een biografische film. Zo speelde O'Shea Jackson Jr. zijn eigen vader, rapper Ice Cube, in Straight Outta Compton. En in de biografische film Chaplin was Geraldine Chaplin te zien. De dochter van Charlie Chaplin speelde haar eigen oma, de moeder van de beroemde filmster.