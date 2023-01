Sarah Michelle Gellar: 'Mannen nemen mij nog steeds niet serieus op de filmset'

Ondanks haar succes met verschillende films en series merkt Sarah Michelle Gellar dat mannen in het vak haar niet altijd serieus nemen. Dat vertelt de actrice in een maandag verschenen interview met The Guardian

Gellar uitte in 2021 kritiek op de werksfeer bij de productie van de serie Buffy the Vampire Slayer, die tussen 1997 en 2003 is uitgezonden. Op de set zou een giftige mannencultuur hebben geheerst.

Tegenwoordig zou het er bij filmopnames een stuk vriendelijker aan toe gaan, vertelt de actrice naar aanleiding van de nieuwe serie Wolf Pack. Daar is ze als actrice en producent bij betrokken.

"Acteurs stappen veel makkelijker op me af als ze zich niet op hun gemak voelen", vertelt Gellar. "Of zelfs als ze hun haar of make-up niet mooi vinden." Toch werkt nog niet alles zoals ze zou willen.

"Ik word door mannen op filmsets nog steeds niet serieus genomen", vertelt de 45-jarige actrice. "Soms lijkt het nog steeds nodig om mijn cv op te lezen. En te zeggen hoeveel van zulke series ik heb gemaakt, hoeveel ervaring ik heb met 250 figuranten om twee uur 's nachts, een laat shot of een stunt. Ik heb dat soort dingen niet alleen geproduceerd, maar speelde er ook zelf in mee. Luister naar me, want ik weet hoe het zit."