Lupin-acteur Adama Niane op 56-jarige leeftijd overleden

Acteur Adama Niane is zondag overleden. Familieleden van de 56-jarige Fransman hebben zijn overlijden bevestigd, meldt persbureau AFP. Over de doodsoorzaak van de acteur, die vooral bekend is van zijn rol in de Netflix-serie Lupin, is niets bekendgemaakt.

Niane speelde in de misdaadserie de huurmoordenaar Léonard. In Frankrijk was hij ook te zien in de populaire serie Plus belle la vie. Ook speelde Niane de hoofdrol in de thriller Furie en had hij een rol in de cultfilm Baise-moi. De laatste film gaat over twee jonge vrouwen die mannen vermoorden.

De Franse comedian Omar Sy noemt Niane in een bericht op Twitter een geweldige acteur. "Ik heb de kans gekregen en het plezier gehad om met hem te mogen samenwerken." Sy was een van de tegenspelers van Niane in Lupin.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.