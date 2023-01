Lisa Loring, de originele Wednesday Addams, op 64-jarige leeftijd overleden

Actrice Lisa Loring is zaterdag op 64-jarige leeftijd overleden. Loring was vooral bekend door haar rol als Wednesday Addams in de originele serie The Addams Family.

Lorings dochter Vanessa Foumberg bevestigt het nieuws aan Variety. De actrice overleed aan een hartinfarct. "Ze is vredig heengegaan met beide dochters aan haar zijde", laat Foumberg weten.

Loring brak op zesjarige leeftijd door dankzij The Addams Family. De originele serie werd van 1964 tot 1966 uitgezonden. Daarna speelde ze in enkele sitcoms en films. In de jaren tachtig was ze in As the World Turns te zien als Cricket Montgomery. Later werkte ze ook als make-upartiest in de filmindustrie.

Het personage Wednesday Addams is na de vertolking van Loring nieuw leven ingeblazen door andere actrices. Christina Ricci speelde haar in de twee The Addams Family-films uit de jaren negentig. Onlangs nam Jenna Ortega de rol op zich in de populaire Netflix-serie Wednesday. Ortega baseerde haar dansmoves uit de dansscène die viral ging op TikTok op een scène van Loring uit de originele serie.