Ook Jason Segel wil terugkomen in spin-off How I Met Your Mother

Jason Segel sluit niet uit dat hij terugkeert als Marshall Eriksen in How I Met Your Father, de spin-off van de serie How I Met Your Mother. De acteur heeft alles over voor de makers van de serie. "Die mensen hebben mijn leven veranderd en ik zou alles doen wat ze me zouden vragen", zei hij tegen Entertainment Tonight.

Ook Neil Patrick Harris, die de rol van Barney Stinson speelde in de originele serie, keert in de nieuwe show terug, werd eerder deze week bekend. Om hoeveel afleveringen het gaat, is niet bekend.

In How I Met Your Father vertelt Sophie (Hilary Duff) hoe zij de vader van haar kinderen ontmoette.

De originele serie volgt dezelfde formule, maar dan horen de kinderen van Ted Mosby (Josh Radnor) hoe hij hun moeder leerde kennen. How I Met Your Mother was te zien tussen 2005 en 2014.

Eerder

Aanbevolen artikelen