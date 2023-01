Bryan Cranston en Kevin Hart werken aan vervolg op The Upside

De film The Upside krijgt een vervolg met opnieuw Bryan Cranston en Kevin Hart in de hoofdrollen. "We zijn bezig met een volgend deel", zei Cranston in de podcast Club Random.

The Upside is de Hollywood-versie van de Franse hitfilm Intouchables. In de Amerikaanse remake speelt Cranston een miljardair die aan Park Avenue in New York woont. Hij raakt verlamd door een ongeluk tijdens het paragliden.

Het personage van komiek Kevin Hart is een veroordeelde misdadiger die een nieuwe baan nodig heeft als hij de gevangenis mag verlaten.

Het origineel Intouchables was een enorm succes. De film bracht wereldwijd 392 miljoen euro op.

