Rozengeur & Wodka Lime-actrice Ghislaine Pierie op 53-jarige leeftijd overleden

Actrice Ghislaine Pierie, onder meer bekend van de tv-series Rozengeur & Wodka Lime en Westenwind, is vrijdag op 53-jarige leeftijd overleden. Dat laat een woordvoerder zaterdag namens haar familie weten aan het ANP. Pierie overleed aan de gevolgen van kanker.

De actrice was tussen 1999 en 2002 te zien in de serie Westenwind. In Rozengeur & Wodka Lime speelde Pierie van 2001 tot 2006 zes seizoenen lang de rol van Babette van Woensel.