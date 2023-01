Actrice Ghislaine Pierie (Rozengeur & Wodka Lime) overleden op 53-jarige leeftijd

Actrice Ghislaine Pierie, onder meer bekend van de tv-series Rozengeur & Wodka Lime en Westenwind, is vrijdag op 53-jarige leeftijd overleden. Dat laat een woordvoerder zaterdag namens haar familie weten aan het ANP. Pierie overleed aan de gevolgen van kanker.

De actrice was tussen 1999 en 2002 te zien in de serie Westenwind. In Rozengeur & Wodka Lime (2001-2006) speelde Pierie zes seizoenen lang de rol van Babette van Woensel.

Daarna kwam haar acteercarrière op een laag pitje te staan en werkte ze als kok. De actrice speelde recenter nog wel in onder meer de series Vechtershart en Doodstil. Komend voorjaar zal ze te zien zijn in de serie Droom van de Jeugd.

In mei voelde Pierie zich niet goed en werd er kanker geconstateerd. Al snel werd duidelijk dat de situatie uitzichtloos was. De actrice is in het bijzijn van haar twee broers en haar man Patrick Neumann overleden. De uitvaart vindt plaats in besloten kring.