Academy onderzoekt Oscarcampagnes na verrassende nominatie To Leslie

The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, de organisatie achter de Oscars, gaat de campagnevoering onderzoeken na verbazing over de nominatie van actrice Andrea Riseborough voor de film For Leslie.

Ze werd eerder deze week genomineerd voor de prijs voor beste actrice, terwijl ze eerder niet op het het lijstje van grootste kanshebbers voor een nominatie stond. Daardoor vroegen critici zich af hoe het kan dat Riseborough uit het niets werd genomineerd.

Filmstudio's stoppen jaarlijks miljoenen dollars in hun Oscarcampagnes voor promotie van films, acteurs en makers. Volgens Amerikaanse media had To Leslie geen dergelijke campagne vanuit de studio en dus promootte Riseborough zichzelf.

Zo prees de actrice de film aan en spraken ook acteurs als Kate Winslet, Gwyneth Paltrow en Edward Norton hun steun uit.

Hoewel The Academy de actie niet als aanleiding noemt, is wel een onderzoek naar de campagnevoering in het algemeen aangekondigd. Dit om "zeker te weten dat de richtlijnen niet zijn misbruikt en om te kijken of richtlijnen moeten worden aangepast in deze nieuwe tijd van sociale media en digitale communicatie".

