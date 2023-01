Blake Lively speelt hoofdrol in verfilming bestseller It Ends With Us

Blake Lively heeft een hoofdrol te pakken in de verfilming van de romantische bestseller It Ends With Us. Dat maakt Variety donderdag bekend.

Lively vertolkt de rol van hoofdpersonage Lily Bloom. Jane The Virgin-acteur Justin Baldoni is te zien als haar partner Ryle Kincaid. Hij is naast hoofdrolspeler ook regisseur en Lively is samen met hem en auteur Colleen Hoover uitvoerend producent. Het is nog niet bekend wie Lily's jeugdliefde Atlas Corrigan speelt.

Hoewel It Ends With Us in 2016 uitgegeven werd, stond het afgelopen jaar wereldwijd hoog in de ranglijsten omdat het viraal ging op TikTok. In 2019 maakte Hoover al bekend dat het boek verfilmd wordt. Fans op TikTok speculeren sinds die tijd over welke acteurs te zien zullen zijn in de film.

It Ends With Us gaat over bloemiste Lily, die naar Boston verhuist en daar verliefd wordt op chirurg Ryle. De nieuwe relatie brengt herinneringen terug aan Atlas, haar eerste liefde. Als hij weer in haar leven verschijnt, komt alles wat Lily heeft opgebouwd in gevaar.

