Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week: de romantische comedy You People, de fantasyserie Lockwood & Co (foto) en de oorlogsfilm Narvik.

Series

Lockwood & Co (seizoen 1)

De jonge Lucy is een meisje met paranormale gaven. Samen met twee tieners, die graag op spoken jagen, bestrijden ze als spokenjachtbureau Lockwood & Co levensgevaarlijke geesten die in de krochten van Londen ronddwalen.

Todo Dia a Mesma Noite (seizoen 1)

27 januari 2013 was een gitzwarte dag in Brazilië. In de nachtclub Kiss brak een grote brand uit waarbij 242 feestvierders om het leven kwamen. Onder hen waren voornamelijk jonge studenten die een ontgroeningsfeest hielden in de nachtclub. Deze miniserie zoomt in op het incident.

La Chica de Nieve (seizoen 1)

In Málaga wordt Drie Koningen elk jaar gevierd met een grootse parade. De jonge Amaya verdwijnt tijdens een van de vieringen in de menigte en wordt niet meer teruggevonden. Vijf jaar later zijn er nieuwe aanwijzingen die meer vertellen over haar vermissing.

Physical: 100 (seizoen 1)

Physical: 100 wordt weleens vergeleken met Squid Game. In de Koreaanse serie Squid Game speelt een groep mensen een aantal levensgevaarlijke spellen om een prijzenpot van miljoenen te winnen. In de nieuwe Koreaanse spelshow Physical: 100 strijdt een grote groep deelnemers in een loodzware training tegen elkaar. Wie is het sterkst? Wie kan fysiek het meest aan?

Films

Narvik (2022)

Narvik is een vertelling van Adolf Hitlers eerste nederlaag en speelt zich af in 1940. De geallieerden uit de stad Narvik zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat Hitler geen ijzererts krijgt, zodat hij dat ook niet kan investeren in materialen voor zijn oorlog. Daarbij doet een Noorse soldaat een schokkende ontdekking over zijn vrouw.

You People (2023)

Een dolverliefd koppel ontmoet elkaars familie. De gezinnen blijken enorm van elkaar te verschillen en dat zorgt voor de nodige problemen. Botsende culturen, maatschappelijke kwesties, hoge verwachtingen en generatieverschillen komen aan bod in deze romantische comedy.

