Vierde seizoen Succession is vanaf 27 maart in Nederland te zien

Het vierde seizoen van de hitserie Succession is vanaf 27 maart te zien in Nederland. De eerste aflevering van de nieuwe reeks verschijnt een dag na de Amerikaanse première op streamingdienst HBO Max.

In het nieuwe seizoen komt de verkoop van mediaconcern Waystar Royco dichterbij. Dat zorgt voor grote angst en verdeeldheid binnen de familie Roy, die probeert in te schatten hoe het leven eruit zal zien als de deal rond is.