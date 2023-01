Razzies sluiten kinderen uit van nominatie voor slechtste acteur

Voor de Razzies, de prijzen voor de slechtste films en acteurs van het jaar, worden geen kinderen meer genomineerd. Dit heeft de organisatie besloten nadat er ophef ontstond over de nominatie van de twaalfjarige actrice Ryan Kiera Armstrong. Er kan niet langer op haar worden gestemd.

John Wilson, de oprichter van The Golden Raspberry Awards, biedt in een verklaring zijn excuses aan. Volgens hem was de kritiek op de nominatie van Armstrong terecht. "Soms doe je dingen zonder na te denken", zegt Wilson.

Ook stelt hij dat "iedereen fouten maakt". "Aangezien ons motto 'omarm je fouten' is, realiseren we ons des te meer dat we dat zelf ook moeten doen."

Armstrong was genomineerd voor haar rol in de film Firestarter, waarin ook Zac Efron een hoofdrol heeft. Ze speelt daarin een meisje dat dankzij bovennatuurlijke krachten dingen in brand kan zetten met haar geest.

De jonge actrice is niet het eerste kind dat genomineerd werd. Onder anderen Macaulay Culkin had eerder op minderjarige leeftijd de twijfelachtige eer.

De Razzie-nominaties werden eerder deze week bekendgemaakt. De film Blonde, over het leven van Marilyn Monroe, maakt dit jaar met acht nominaties de meeste kans. De prijzen worden traditiegetrouw een dag voor de uitreiking van de Oscars uitgedeeld.

