Film over leven van Madonna voorlopig van de baan vanwege wereldtour

Er komt voorlopig geen film over het leven van Madonna. De zangeres, die de film zelf zou regisseren, gaat namelijk op wereldtournee en heeft daardoor geen tijd meer voor de film met Julia Garner (foto) in de hoofdrol. Filmstudio Universal Pictures heeft het project gestaakt, meldt Variety

Hoewel Madonna het script al bijna af had en de casting al begonnen was, is de film nu "niet langer in ontwikkeling" bij Universal Pictures. Of en wanneer het project wordt hervat, is niet duidelijk. Volgens ingewijden wil Madonna de film nog steeds maken.