Vierde Zoop-film komt eraan, mét de vaste cast

Jon Karthaus werkt aan een vierde Zoop-film, bevestigt de regisseur, schrijver en acteur woensdag na een mysterieus bericht op Instagram . Daarin insinueerde hij dat hij aan een nieuwe film in de reeks schreef: Zoop in Australië.

"De fans vragen er al langer om", laat Karthaus weten. "En met de vaste acteurs fantaseren we er ook met regelmaat over. We komen nog steeds af en toe samen en we worden steeds enthousiaster over het idee van een reüniefilm."

De regisseur heeft al een opzet geschreven voor een mogelijke film. Ook producent NL Film is aan boord, zegt Karthaus. Regisseur Johan Nijenhuis en scenarist Wijo Koek, die verantwoordelijk waren voor de andere films in de reeks, zijn niet bij het project betrokken.

Karthaus denkt dat de Zoop-serie en -films, die draaien om een groep koelbloedige rangers die dieren over de hele wereld helpen, aansluiten bij de grote problemen die de jeugd tegenwoordig bezighouden. "Australië is bij uitstek een land waar te zien is hoe groot de gevolgen van de klimaatveranderingen zijn."

De serie Zoop was van 2004 tot 2006 op televisie te zien en bestond uit meer dan driehonderd afleveringen. De serie werd afgesloten met drie films: Zoop in Afrika (2005), Zoop in India (2006) en Zoop in Zuid-Amerika (2007), die honderdduizenden bezoekers naar de bioscopen trokken.

De hoofdrollen werden gespeeld door Karthaus zelf, Monique van der Werff, Nicolette van Dam, Juliette van Ardenne, Vivienne van den Assem, Patrick Martens, Ewout Genemans en Erwan van Buuren.

Aanbevolen artikelen