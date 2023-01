Rick and Morty-bedenker moet stoppen bij show na aanklacht huiselijk geweld

Justin Roiland, een van de bedenkers en stemacteurs van de Amerikaanse animatieserie Rick and Morty, moet met zijn werk voor de show stoppen. Roiland was de stem van hoofdpersonages Rick en Morty en werd twee weken geleden aangeklaagd vanwege huiselijk geweld. Producent Adult Swim is nu op zoek naar een vervanger, meldt The Guardian

Dan Harmon, ook een van de bedenkers van de sciencefictionsitcom over een geniale wetenschapper en zijn kleinzoon, zal de werkzaamheden voor de show voorlopig in zijn eentje op zich nemen.

Roiland ontkent de beschuldigingen. Afgelopen donderdag was er een hoorzitting in de Amerikaanse staat Californië. Roiland wordt op 27 april weer in de rechtbank verwacht. Of de zaak ook gevolgen gaat hebben voor de serie, is niet bekend.