Everything Everywhere All at Once krijgt dit jaar meeste Oscar-nominaties

De film Everything Everywhere All at Once is dit jaar een grote kanshebber bij de uitreiking van de Oscars. De film sleepte elf nominaties in de wacht. De film maakt kans op onder meer de prijzen voor de beste film, de beste regisseur en de beste actrice in een hoofdrol.

Everything Everywhere All at Once, over een Chinese immigrant die de wereld moet redden, sleepte meer nominaties in de wacht dan andere favorieten The Banshees of Inisherin en All Quiet on the Western Front. Deze titels werden beide negen keer genomineerd.

Michelle Yeoh is genomineerd voor haar hoofdrol in Everything Everywhere All at Once. Ze is de eerste Aziatische actrice die kans maakt op de prijs voor de beste actrice in een hoofdrol. Yeoh neemt het in deze categorie op tegen Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blonde), Michelle Williams (The Fabelmans) en Andrea Riseborough (To Leslie).

Ook in de categorie beste actrice in een bijrol is Everything Everywhere All at Once een grote kanshebber. Jamie Lee Curtis en Stephanie Hsu zijn beiden genomineerd voor hun acteerwerk in de film.

Colin Farrell sleepte een nominatie in de wacht met zijn hoofdrol in The Banshees of Inisherin. Hij neemt het op tegen Austin Butler, die kans maakt met zijn rol als Elvis Presley in Elvis. Ook Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun) en Bill Nighy (Living) zijn genomineerd.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerste Marvel-acteur maakt kans op Oscar

Black Panther: Wakanda Forever heeft met vijf nominaties ook een grote kans op een prijs. Actrice Angela Bassett werd genomineerd dankzij haar bijrol in die film. Zij is de eerste acteur die met een rol in een Marvel-film kans maakt op een Oscar.

De Belgische film Close is in de race voor de Oscar voor de beste internationale film. In die categorie neemt de film van regisseur Lukas Dhont het op tegen onder meer het Duitse oorlogsdrama All Quiet on the Western Front. De Nederlandse film Knor schopte het uiteindelijk niet tot de laatste vijf in de categorie beste animatiefilm.

Rihanna heeft haar eerste Oscar-nominatie in de wacht gesleept met haar liedje Lift Me Up, uit Wakanda Forever. De zangeres keerde vorig jaar met dat nummer terug in de muziekwereld na een lange afwezigheid.

Ook Lady Gaga is genomineerd in de categorie Original Song. De zangeres heeft dat te danken aan haar lied Hold My Hand uit Top Gun: Maverick. Ze werd twee keer eerder genomineerd in deze categorie.