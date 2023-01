Alec Baldwin behoudt hoofdrol in Rust ondanks vervolging wegens schietincident

Baldwin is in de film te zien als de vogelvrij verklaarde Harland Rust. "De opnames liggen nog steeds op schema", zegt een advocaat namens de productiemaatschappij achter de film.

Hutchins kwam om het leven bij het schietincident op de filmset in oktober 2021. Baldwin was aan het oefenen met een revolver, die niet geladen had moeten zijn. Maar dat bleek niet het geval. Het wapen ging af en Hutchins werd dodelijk in de borst getroffen. Regisseur Joel Souza raakte gewond. Baldwin wordt vervolgd voor het neerschieten van Hutchins. Hij wordt beschuldigd van dood door schuld.