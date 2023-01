Avatar 2 brengt wereldwijd meer dan 2 miljard dollar op

Avatar: The Way of Water heeft wereldwijd meer dan 2 miljard dollar (ruim 1,8 miljard euro) opgehaald. Het is de zesde film ooit die zoveel geld heeft opgebracht, meldt de Amerikaanse entertainmentwebsite Variety.

Films die de tweede Avatar-film voorgingen zijn Avatar, Avengers: Endgame, Titanic, Star Wars: The Force Awakens en Avengers: Infinity War. Drie films uit het lijstje, de twee Avatar-films en Titanic, zijn van regisseur James Cameron.

Halverwege januari maakte Disney bekend dat The Way of Water sinds de release op 14 december in Nederland zo'n 21,2 miljoen euro heeft opgeleverd. Toen waren in totaal zo'n anderhalf miljoen mensen in Nederland naar de bioscoop gegaan om de film te zien.

Eerder

Aanbevolen artikelen