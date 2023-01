Nederlandse acteurs Van Huêt en Smulders genomineerd voor Deense filmprijs

De Deens-Nederlandse film Speak No Evil maakt kans om een Bodilprisen te winnen, een belangrijke Deense filmprijs. De thriller is genomineerd in de categorie beste film. Hoofdrolspelers Fedja van Huêt en Karina Smulders zijn geselecteerd voor respectievelijk beste mannelijke en beste vrouwelijke bijrol.

Van Huêt en Smulders spelen in Speak No Evil een stel dat op vakantie bevriend raakt met een Deens koppel, gespeeld door Sidsel Siem Koch en Morten Burian. De film van de Deense regisseur Christian Tafdrup is een coproductie met het Nederlandse OAK Motion Pictures.

Speak No Evil ging vorig jaar in wereldpremière op het Amerikaanse Sundance Film Festival.

De winnaars van de Bodilprisen worden op 25 maart bekendgemaakt tijdens een gala in het Folketeatret in Kopenhagen.

