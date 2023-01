Deze That '70s Show-acteurs keren terug in het vervolg: wat deden ze tussendoor?

De flared jeans hebben plaatsgemaakt voor tuinbroeken: na zeventien jaar keert That '70s Show terug op tv. Ook in de serie zelf zijn de jaren verstreken. De Netflix-sitcom speelt zich nu af in de jaren negentig. Bijna alle acteurs uit het origineel keren terug in That '90s Show. Maar wat deden deze sterren in de jaren na de originele serie?

Debra Jo Rupp en Kurtwood Smith

Red en Kitty (foto), de ouders van hoofdpersonage Eric Forman, hadden in That '70s Show al een grote schare fans. Acteurs Debra Jo Rupp (71) en Kurtwood Smith (79) zijn twee van de vaste acteurs in de reboot en zijn in elke aflevering te zien.

Het verhaal van de serie begint als Leia, de dochter van Eric en Donna, de zomer bij haar grootouders doorbrengt. Daar spendeert ze tijd met haar vrienden, onder wie de zoon van Jackie en Kelso.

Rupp bleef in de tussentijd actief in Hollywood en speelde veel (bij)rollen in series en films als This Is Us en WandaVision. Haar tegenspeler Smith zat ook niet stil en had rolletjes in The Ranch (net als veel van zijn That '70s Show-collega's), Suits en The Dropout.

Laura Prepon kruipt weer in de rol van Donna. Foto: Netflix

Laura Prepon

Actrice Laura Prepon speelde in That '70s Show de rol van zelfverzekerde, atletische tiener Donna Pinciotti. Voor That '90s Show kruipt ze wederom in de huid van Donna, maar niet als hoofdrolspeler. Ze is maar in drie afleveringen te zien.

In de tussentijd oogstte Prepon vooral lof met haar rol in de Netflix-serie Orange Is the New Black. In de serie, die zich afspeelt in een Amerikaanse vrouwengevangenis, speelt ze de rol van Alex.

Topher Grace

De hoofdrol in That '70s Show was voor Eric Forman (Topher Grace), die in zijn vriendengroep bekendstaat om zijn brave reputatie. Hij probeert los te komen van dat imago, wat steeds maar niet lukt.

Aan het eind van het zevende seizoen nam Grace afscheid van de serie. De acteur was intussen doorgebroken in Hollywood en kon zijn vele klussen niet meer met elkaar combineren. Grace was ook te zien in grote films als Traffic, Spider-Man 3 en BlacKkKlansman. In That '90s Show is hij inmiddels getrouwd met Donna.

Topher Grace met zijn 'seriedochter' Callie Haverda (Leia). Foto: Netflix

Mila Kunis

Mila Kunis brak door dankzij haar rol als Jackie Burkhart in That '70s Show, waarin ze van begin tot einde te zien was. Nadat de serie in 2006 was gestopt, werd Kunis een gevierd Hollywood-actrice met grote rollen in verschillende blockbusters. Zo speelde ze in Black Swan, Friends with Benefits en Bad Moms.

De actrice is inmiddels alweer tien jaar samen met haar tegenspeler Ashton Kutcher uit That '70s Show. De vonk was niet overgeslagen op de set. Dat gebeurde bij een awardshow in 2012. Inmiddels zijn de twee getrouwd en hebben ze twee kinderen. In That '90s Show is Kunis slechts in één aflevering te zien.

Ashton Kutcher en Mila Kunis doen één aflevering weer mee als Michael en Jackie. Foto: Netflix

Ashton Kutcher

Kutcher is net als zijn vrouw Kunis in één aflevering van That '90s Show te bewonderen. Hij speelt opnieuw de rol van Michael Kelso, die samen met Jackie een zoon heeft.

Kutcher is samen met Kunis veruit de succesvolste acteur uit de sitcom. Hij speelde in tientallen films en in series als The Ranch en Two and a Half Men. Ook is hij actief als producent en investeerder.

Wilmer Valderrama keert terug als Fez. Foto: Netflix

Wilmer Valderrama

Wilmer Valderrama speelde in That '70s Show publiekslieveling Fez. Fez staat voor Foreign Exchange Student (buitenlandse uitwisselingsstudent). Valderrama's personage is niet Amerikaans, maar gedurende de show wordt het nooit duidelijk waar hij precies vandaan komt. Ook zijn echte naam blijft geheim. Overigens beweert Fez in de show dat hij ook Nederlands spreekt en dat dit zijn "grootste talent" is.

Valderrama is in That '90s Show de buurman van Red en Kitty en runt een eigen kapsalon. De acteur heeft na That '70s Show in tientallen films en series gespeeld, waaronder een grote rol in NCIS.

Overigens keert Danny Masterson als enige van de vaste cast van That '70s Show niet terug. De acteur, die de rol van Steven Hyde speelde, wordt verdacht van verkrachting van drie vrouwen.

