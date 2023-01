Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week onder andere: That '90s Show (de opvolger van That '70s Show), de spin-off Bling Empire: New York en het waargebeurde verhaal JFK.

Series

That '90s Show (seizoen 1)

Deze week zijn Red en Kitty Forman uit de klassieker That '70s Show weer te zien. De vrienden Donna, Eric, Jackie, Hyde, Kelso en Fez zijn inmiddels een stuk ouder. In That '90s Show wordt een nieuw stel vrienden gevolgd, onder wie Erics en Donna's dochter Leia, die in de jaren negentig met tienerproblemen te maken krijgt.

Bling Empire: New York (seizoen 1)

Netflix komt met een spin-off van de extravagante rijke vrouwen uit realityserie Bling Empire. In Bling Empire: New York staat de Amerikaanse wereldstad met al haar dure penthouses, luxe winkels en hoge prijzen centraal. De rijke dames genieten volop van hun luxe leven. Daar komt wat drama bij kijken.

Fauda (seizoen 4)

Deze Israëlische serie vertelt het turbulente verhaal van undercoveragent Doron. Zijn team voert gevaarlijke missies uit in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. In het vierde seizoen van de serie verwerkt Doron de dood van zijn teamlid en is hij gefrustreerd over zijn ontslag. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan.

Films

The Pledge (2001)

The Pledge is een film met Jack Nicholson en Sean Penn in het genre neonoir. Rechercheur Jerry (Nicholson) staat op het punt om met pensioen te gaan, wanneer hij een belangrijke belofte doet aan een wanhopige moeder wier dochter is vermoord. Jerry gaat op zoek naar de moordenaar.

Black Knight (2001)

In deze comedy heeft Jamal (Martin Lawrence) een baantje in een pretpark met een middeleeuws thema. Als hij een mysterieuze ketting uit het water probeert te halen, wordt Jamal geteleporteerd naar de veertiende eeuw. Hij moet daar samen met een ridder en een dienstbode de kwaadaardige koning zien te verslaan.

JFK (1991)

De Amerikaanse president John F. Kennedy is zestig jaar geleden vermoord. In deze klassieker, met Kevin Costner als advocaat Jim Garrison, staat de rechtszaak na de moord centraal. Garrison onderzoekt wat er écht is gebeurd. Door zijn ontdekkingen komt hij erachter dat er veel speelt waar het publiek niet achter mag komen.

Aanbevolen artikelen