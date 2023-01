Zoektocht naar de al een week vermiste Britse acteur Julian Sands gestaakt

De zoektocht naar de vermiste Britse acteur Julian Sands is gestaakt. Sands raakte bijna een week geleden vermist toen hij ging wandelen in een besneeuwde bergketen in Californië. Slecht weer bemoeilijkt de zoektocht naar de 65-jarige acteur, meldt persbureau AFP.

Een zoektocht op de grond moest gestaakt worden vanwege de slecht begaanbare paden en het risico op lawines. Helikopters en drones zijn ingezet om Sands te vinden. De acteur bevond zich vlak bij Mount Baldy toen hij vermist raakte.

Als de weersomstandigheden gunstiger zijn, wordt de zoektocht naar Sands hervat. De plaatselijke sheriff waarschuwt anderen niet naar hetzelfde gebied te gaan. "Het is levensgevaarlijk en zelfs ervaren wandelaars komen in de problemen."

Sands begon zijn filmcarrière met het spelen van diverse bijrollen. In 1984 speelde hij in de films Oxford Blues en The Killing Fields. In 1985 speelde hij de hoofdrol in de film A Room with a View. Met die rol brak hij door bij het grote publiek.

Aanbevolen artikelen