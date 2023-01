Duitse oorlogsfilm sleept recordaantal BAFTA-nominaties in de wacht

De Duitse oorlogsfilm All Quiet on the Western Front - ook bekend als Im Westen nichts Neues - is de grootste kanshebber bij de komende editie van de BAFTA's. De Netflix-film sleepte veertien nominaties voor de belangrijkste Britse filmprijzen in de wacht, wat het record voor een niet-Engelstalige film evenaart.

All Quiet on the Western Front maakt bij de uitreiking op 19 februari kans in onder meer de categorieën beste film en beste regie. Alleen de Chinese film Crouching Tiger, Hidden Dragon werd in 2001 net zo vaak genomineerd.

Andere films die de nominatielijst aanvoeren zijn The Banshees of Inisherin en Everything Everywhere All at Once, die beide in tien categorieën kans maken. De film Elvis sleepte negen nominaties in de wacht.

The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once en Elvis maken allemaal kans op de prijs voor de beste film. De laatste genomineerde in deze categorie is Tár.

Cate Blanchett (Tár), Viola Davis (The Woman King), Danielle Deadwyler (Till), Ana de Armas (Blonde), Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande) en Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) maken kans op de prijs voor beste actrice.

Bij de mannen gaat het tussen Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Brendan Fraser (The Whale), Daryl McCormack (Good Luck to You, Leo Grande), Paul Mescal (Aftersun) en Bill Nighy (Living).

De makers van de Belgisch-Nederlandse film Close grepen naast een nominatie in de categorie beste niet-Engelstalige film. Het door de Belg Lukas Dhont geregisseerde drama stond wel op de longlist. All Quiet on the Western Front behoort wel tot de vijf kanshebbers.

Aanbevolen artikelen