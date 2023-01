Recensieoverzicht Babylon: 'Wonderlijke, fatalistische ondergangsfantasie'

In Babylon spelen Brad Pitt en Margot Robbie de sterren op het doek. Recensenten noemen de film "extravagant" en "genadeloos" in zijn portrettering van klassiek Hollywood. Van olifanten tot brandende filmsets: regisseur Damien Chazelle laat het allemaal zien.

Trouw - vier sterren

"Om te beginnen: Babylon is niet helemaal gelukt. Je voelt dat er een sterkere film zit in de lawine aan indrukken die je in 188 minuten over je krijgt uitgestort, al is best lastig te zeggen wat die sterkere film dan moet zijn."

"Dat gezegd hebbende: wie maakt er nou nog een extravagante, swingende, maximalistische, knettergekke film over een glorieus en verdorven Hollywood? Waar olifanten binnen denderen op feesten waar het seks en drugs regent, waar filmsets in brand vliegen en de waanzin triomfeert in schitterende choreografieën met eindeloos veel figuranten? Waar Brad Pitt en Margot Robbie als filmsterren Jack Conrad en Nellie LaRoy het summum van Hollywood-glamour vormen? Babylon is een feest voor en een aanslag op de zintuigen. Op momenten voelt het alsof je zelf aan de kroonluchters bungelt."

de Volkskrant - vier sterren

"Babylon is een betoverende, genadeloze en opmerkelijk cynische deconstructie van de gouden jaren van Hollywood. (...) Genres en invloeden die destijds groot waren worden enthousiast omarmd, dikwijls gefilmd met een aan arrogantie grenzende zelfverzekerdheid, van de flauwste slapstick tot vulgaire exploitatie, van volvet melodrama tot grenzeloos massaspektakel. Het is overdaad van het opwindendste soort."

"Babylon, lofzang op en afrekening met de filmindustrie ineen, bewijst dat die Amerikaanse droomfabriek nog altijd tegendraadse, kleurrijke films aflevert."

NRC - vier sterren

"In Babylon verlaat Damien Chazelle de less is more-aanpak. Less is a bore: hier gaat hij vol voor het exces, al blijft zijn grondtoon melancholiek. (...) Het eerste uur van Babylon is een gekkenhuis van groteske, massale 'set pieces'. Een woeste orgie met groepsseks en olifant. Een hectische draaidag in een droge vallei waar talloze stille films tegelijk worden geschoten: pikante western, jungleavontuur, Aziatisch mysterie, middeleeuwse veldslag. Figuranten worden gewelddadig. Een pindavrouw deelt amfetamine uit. Babylon moet vallen: dit is ondergangsepos."

"Babylon is een wonderlijke, fatalistische ondergangsfantasie. Wij weten dat Hollywood uit zijn as herrees. Keer op keer zelfs. Een extra melancholiek randje: geen studio steekt straks nog 80 miljoen dollar in zo'n excessieve, persoonlijke film als Babylon, dat afstevent op een financieel fiasco. Loden jaren liggen in het verschiet. Maar ooit gaat de zon weer op."

Het Parool - geen sterren

"Op het eerste gezicht lijkt Babylon misschien een liefdesbrief aan het oude Hollywood, toen alles nog rommelig en vies en spannend was. (...) Maar Babylon slechts zien als een liefdesbrief is een enigszins kortzichtige interpretatie van wat Chazelle met zijn woeste, drie uur durende vertelling probeert te doen. Hij roept op momenten zeker een gevoel van nostalgie op voor de verloren glorie van klassiek Hollywood. Maar uiteindelijk is het juist deze nostalgie die Chazelle hier bekritiseert."

"Toch komt die kritiek niet altijd even goed over. Tijdens de voorvertoning van de film afgelopen week moest het publiek meermaals hard lachen, juist op de momenten dat de schaduwkant van het filmmaken wordt getoond."

"In het gewaagde, experimentele einde presenteert Chazelle een overzicht van de laatste decennia filmgeschiedenis. Cinema is kunst, maar geeft niet om de mensen die de kunst mogelijk maakten. De afvallers, die zien we niet als we in het donker naar het scherm staren. Ook niet in Babylon."

