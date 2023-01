Leven van Michael Jackson staat centraal in nieuwe biografiefilm

Na films als Rocketman en Bohemian Rhapsody wordt er ook een film gemaakt over het leven van Michael Jackson, meldt The Hollywood Reporter woensdag. Training Day-regisseur Antoine Fuqua gaat de film regisseren.

Fuqua begon zijn carrière als regisseur van videoclips. Zo maakte hij video's voor artiesten als Toni Braxton en Prince en regisseerde hij Gangsta's Paradise, de bekende videoclip van Coolio.

"Die combinatie van film en muziek is onderdeel van mijn identiteit", zegt Fuqua. "En er is geen artiest met zo veel charisma en genialiteit als Michael Jackson. Voor mijn werk werd ik door hem geïnspireerd. Hij was de eerste zwarte artiest die zo veel werd gedraaid op MTV. De kans om zijn verhaal op het witte doek te vertellen, kon ik daarom niet afslaan."

De film wordt gemaakt in samenspraak met Jacksons erfgenamen. Filmproducent Lionsgate zegt dat de film het hele leven van Jackson, die in 2009 op vijftigjarige leeftijd overleed, zal beslaan. Het is niet duidelijk of hierin ook controversiële onderwerpen aan het licht komen. Zo werd Jackson beschuldigd van het misbruiken van minderjarige jongens.

De afgelopen jaren verschenen er veel films over artiesten die in de twintigste eeuw doorbraken. Zo zijn er films uitgekomen over Elton John (Rocketman), Whitney Houston (I Wanna Dance with Somebody) en Queen (Bohemian Rhapsody). Een van de producenten van laatstgenoemde film werkt ook mee aan het project rond Jackson.

