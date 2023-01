Poster van serie Jeremy Renner aangepast na ongeluk van de acteur

Paramount+ heeft promotiemateriaal voor de serie Mayor of Kingstown aangepast na het ongeluk van acteur Jeremy Renner. De Amerikaan raakte op Nieuwjaarsdag ernstig gewond toen hij werd overreden door zijn eigen sneeuwschuiver.

Oorspronkelijk was Renner, die een hoofdrol speelt in Mayor of Kingstown, met een gehavend gezicht op een poster te zien. Op de nieuwe versie van de poster is een aantal blauwe plekken en bloedvlekken verwijderd.