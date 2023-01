Verkrachtingszaak tegen oud-pornoster Ron Jeremy officieel van de baan

De verkrachtingszaak die tegen voormalig pornoster Ron Jeremy liep, is officieel van de baan. Een rechter oordeelde maandag in de rechtbank in Los Angeles dat de 69-jarige Amerikaan vanwege gezondheidsredenen niet in staat is om terecht te staan.

Eerder deze maand werd al bekend dat de rechtszaak tegen Jeremy waarschijnlijk niet zou doorgaan omdat hij "ernstige dementie" heeft. Zowel de advocaten van de oud-pornoacteur als de verdediging lieten onderzoek doen naar zijn gezondheid.

Jeremy, die sinds zijn arrestatie in 2020 vastzit, zal hoogstwaarschijnlijk naar een psychiatrische inrichting worden overgebracht. Tijdens een hoorzitting die op 7 februari gepland staat, worden de details daarover bepaald.

Er liepen tientallen aanklachten tegen Jeremy, die sinds de jaren zeventig in meer dan zeventienhonderd pornofilms speelde. Hij zou zou zich hebben vergrepen aan zeker 21 vrouwen en meisjes.

