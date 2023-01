Bartje-acteur Jan Krol (60) van 'ik bid nie veur brune bonen' overleden

Acteur Jan Krol is op zestigjarige leeftijd overleden, meldt RTV Drenthe maandag. Hij werd in 1972 landelijk bekend als hoofdrolspeler in de dramaserie Bartje.

De populaire serie, over een arm gezin in Drenthe, verscheen eind 1972 in zeven delen bij de NCRV. Zoon Bartje verzet zich steeds meer tegen zijn armoedige leven.

Vooral Bartjes uitspraak "ik bid nie veur brune bonen" (ik bid niet voor bruine bonen) werd daarbij een klassieker. De reeks werd gebaseerd op het gelijknamige boek van Anne de Vries en speelt zich af in 1922.

Krol was te zien in de eerste vijf afleveringen van de serie. Als volwassene volgde hij later een clownsopleiding en speelde hij bij het theatergezelschap Sign Dance Collective. Hij stierf zondag na een kort ziekbed.

