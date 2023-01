Everything Everywhere All at Once grote winnaar Critics Choice Awards

De film Everything Everywhere All at Once is de grote winnaar van de Critics Choice Awards. De absurdistische actiecomedy sleepte zondag in Los Angeles de prijzen voor onder meer de beste film en het beste scenario in de wacht.

De prijzen voor de beste actrice en acteur zijn naar Cate Blanchett en Brendan Fraser gegaan. Blanchett kreeg de prijs voor haar rol in Tar, Fraser werd beloond zijn rol in The Whale.

De prijzen voor de beste bijrol in een film gingen naar Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) en Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever). Gabriel LaBelle verzilverde zijn nominatie en won voor zijn rol in The Fabelmans de prijs voor de beste jonge acteur.

Zendaya (Euphoria) won de Critics Choice in de categorie beste actrice in een dramaserie. Bob Odenkirk ontving de tegenhanger van deze prijs voor zijn rol in Better Call Saul. De serie zelf sleepte de award voor de beste dramaserie in de wacht. De prijs voor de beste acteur in een comedyserie ging naar Jeremy Allen White (The Bear). Jean Smart (Hacks) ging naar huis met de award voor de beste actrice in een comedyserie.

De prijzen in de categorieën beste mannelijke en vrouwelijke bijrol in een dramaserie gingen naar Giancarlo Esposito voor zijn rol in Better Call Saul en Jennifer Coolidge voor haar rol in The White Lotus.

Acteur Jeff Bridges ontving de felbegeerde oeuvreprijs Lifetime Achievement Award.

Everything Everywhere All at Once wint in belangrijkste categorieën

Daniel Kwan en Daniel Scheinert mochten de Critics Choice Award in de categorie beste regisseur in ontvangst nemen. Die wonnen ze met hun film Everything Everywhere All at Once, die ook nog de prijs voor de beste montage in de wacht sleepte.

De prijs voor beste comedy ging naar Glass Onion: A Knives Out Mystery. Guillermo del Toro's Pinocchio kwam als beste animatiefilm uit de bus. De Indiase film RRR kreeg de Critics Choice voor de beste anderstalige film.

De Critics Choice Awards worden sinds 1995 jaarlijks uitgereikt door de Broadcast Film Critics Association.

