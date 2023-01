Mel Brooks maakt na 40 jaar vervolg op film History of the World 1

Komiek Mel Brooks komt na ruim veertig jaar met een vervolg op zijn film History of the World: Part 1 uit 1981. Dat heeft de nu 96-jarige regisseur en acteur op Twitter gemeld.

History of the World: Part 1 was verdeeld in vijf hoofdstukken: het Stenen Tijdperk, het Oude Testament, het Romeinse Rijk, de Spaanse Inquisitie en de Franse Revolutie. Brooks was in de film te zien in vijf verschillende rollen.