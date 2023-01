Liev Schreiber greep rol van Otto Frank met beide handen aan

Als Hollywoodacteur met een Joodse achtergrond krijgt Liev Schreiber vaker rollen aangeboden in films en series over de Holocaust. Vaak zegt hij daar 'nee' op, maar de rol van Otto Frank in de serie A Small Light greep hij met beide handen aan.

"Dit is niet het verhaal over Anne Frank dat je op school leert", vertelde de Ray Donovan-acteur vrijdag bij de presentatie van de National Geographic-serie in Los Angeles.

A Small Light vertelt de geschiedenis van de onderduikers in het Achterhuis in Amsterdam vanuit Miep Gies, de secretaresse van Otto Frank die hen twee jaar lang verborgen hield en van boodschappen en andere zaken voorzag.

"Als acteur wil je mensen altijd iets laten zien wat ze nog niet weten", aldus Schreiber. "Wat mij bijvoorbeeld intrigeert aan Otto, is hoe moeilijk hij het ermee had dat hij alleen nog maar Joods mocht zijn. Hij voelde zich een Duitser, maar mocht dat niet meer zijn. Hij was zo veel meer, maar werd gereduceerd tot een Jood. En dat maakte hem ontzettend boos."

Serie is signaal tegen antisemitisme

Dat het verhaal draait om Miep Gies, die zelf niet Joods was maar het risico nam de onderduikers te helpen, noemt de acteur "een sterk signaal tegen antisemitisme". "Dit is meer dan een Joods verhaal, dit is een menselijk verhaal. Het gaat over vriendschap, over loyaliteit en medeleven. En over gewone mensen die buitengewone dingen doen."

Daar put de acteur hoop uit. "Helden zijn niet de figuren die je vaak ziet in films en op tv. Het zijn normale mensen zoals Miep. Ik heb afgelopen jaar aan een aantal projecten in Oekraïne gewerkt en daar zie je dat ook. Het zijn altijd gewone mensen die in actie komen als dat nodig is. Ik denk graag dat het in onze natuur zit om te willen helpen."

A Small Light werd grotendeels opgenomen in een studio in Praag, maar de makers hebben ook in Amsterdam gefilmd. De serie is komend voorjaar te zien op National Geographic en Disney+.

