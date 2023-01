Rechter bepaalt of Ron Jeremy berecht kan worden: waar wordt hij van verdacht?

Tegen voormalig pornoster Ron Jeremy lopen maar liefst 33 aanklachten van verkrachting en aanranding. Maar het lijkt er steeds meer op dat de rechtszaak nooit zal worden afgerond. Vorige week lekte namelijk een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat Jeremy aan dementie lijdt. Voor de 21 vrouwen die de acteur hebben aangeklaagd wordt het een spannende week: gaat de rechtszaak door?

Ron Jeremy is niet in staat de rechtszaak verder te volgen, schreef The Los Angeles Times vorige week. In maart vorig jaar oordeelde de rechter dat de porno-acteur moest worden onderzocht. Jeremy herkende zijn advocaat niet meer en sprak onsamenhangend. Uit het onderzoek zou blijken dat de 69-jarige pornoster dement is en daarom geen verklaring kan afleggen. Maar of hij de rest van de zaak moet volgen, is nog niet officieel bepaald.

"Zal ik je een truc laten zien?", vroeg Jeremy vaak wanneer hij een vrouw ontmoette. Het is een zin die regelmatig terugkomt in de getuigenissen van zijn vermeende slachtoffers. In een bar, een discotheek of op een feestje vond Jeremy steeds een manier om de vrouwen los te weken van hun omgeving. Hij nam de vrouwen mee naar een steeg of het toilet, om ze vervolgens aan te randen en te verkrachten.

Soms ging het om fans van Jeremy, dan weer om bezoekers van hetzelfde feestje. Een vrouw die de acteur in 2017 ontmoette vertelde dat ze zijn handtekening vroeg, waarna Jeremy een krabbel op haar borst zette. Toen ze naar de wc wilde, bood de acteur aan haar te begeleiden. Daar blokkeerde hij de deur, waarna hij haar slip uittrok en zijn penis tegen haar aan drukte.

Vervolgens toonde de pornoster haar 'de truc'. "Hij maakte zijn penis hard en zacht op commando en legde mijn hand erop, zodat ik het kon voelen", zei de anonieme vrouw. "Ik voelde me zo vies. Maar ik dacht ook dat niemand me zou geloven."

En dat is wat meer vrouwen antwoordden op de vraag waarom ze hun verhaal niet eerder deden. Een andere anonieme vrouw verklaarde Jeremy in 2019 te hebben ontmoet op een nieuwjaarsfeestje. Hij zou ook daar de truc hebben gebruikt om de vrouw mee naar buiten te lokken. Daar verkrachtte hij haar, terwijl de vrouw hem vroeg te stoppen. Pas een jaar later durfde de vrouw haar verhaal te doen bij de politie. "Hij is beroemd en ik ben maar een dronken meisje op een feestje", dacht de vrouw lange tijd.

Volgens een ander vermeend slachtoffer misbruikte Jeremy zijn positie als bekende pornoster. De vrouw zou een naaktshoot met de acteur hebben gehad. Omdat haar gezicht niet op de foto werd gezet, legde Jeremy een handdoek over haar hoofd. Daarna begon hij haar zonder toestemming te betasten. "Ik vertelde hem meerdere keren dat ik dat niet wilde, dat ik het echt heel vies vond. Maar hij ging door. Ik bevroor en heb het laten gebeuren."

De aanklachten in deze zaak lopen sterk uiteen: het jongste vermeende slachtoffer was 15, het oudste 51. De eerste aanklacht dateert uit 1996, de laatste uit 2020. Dinsdag wordt officieel bekend of het proces verder kan gaan. Mocht de zaak inderdaad doorgaan en de rechter oordeelt dat Jeremy schuldig is, dan kan hij een gevangenisstraf van meer dan driehonderd jaar krijgen. Jeremy, die al sinds 2020 vastzit, heeft altijd ontkend.

Aanbevolen artikelen