Julia Roberts blijkt geen echte Roberts te zijn

Julia Roberts is er kort geleden achter gekomen dat ze helemaal geen Roberts-telg is. De reden is een affaire die tientallen jaren geleden plaatsvond. De Amerikaanse actrice deed de ontdekking in het programma Finding Your Roots van PBS. Een DNA-test en stamboomonderzoek gaven duidelijkheid hierover.

Willis Roberts, een 'verre opa' van de meervoudig Oscarwinnares, zou al dood zijn geweest voordat zijn zoon, de overgrootvader van Julia verwekt kon zijn. "Maar wacht, dat betekent dus dat ik geen Roberts ben?", reageerde de Pretty Woman-actrice geschokt.

"Jij bent Julia Mitchel", concludeerde de onderzoeker die haar DNA matchte met ene Henry McDonald Mitchell Junior. "Je bent biologisch gezien geen Roberts."

Voor de 55-jarige Roberts is dit overigens geen reden om voortaan anders door het leven te gaan. "Dit is fascinerend. En tegelijkertijd weet ik ook dat wanneer ik mezelf een beetje heb herpakt, ik nog steeds de gedachte omarm dat mijn familie ook echt mijn familie is. Mijn achternaam houdt dan ook de voorkeur."

