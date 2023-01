Ook spin-off Fear the Walking Dead stopt

Na het einde van de serie The Walking Dead afgelopen november stopt ook de spin-off Fear the Walking Dead. De Amerikaanse televisiezender AMC heeft aangekondigd dat de achtste reeks, die later dit jaar wordt uitgezonden, de laatste is.

Het achtste seizoen van de zombieserie is in twee delen geknipt. De eerste helft gaat in mei van start. Het vervolg is later dit jaar te zien.

Fans van The Walking Dead, gebaseerd op de gelijknamige stripboekenserie, hoeven nog geen afscheid te nemen van de franchise. Later dit jaar gaan twee al eerder aangekondigde spin-offs van start. Volgens de makers volgen er nog meer spin-offs.

In juni begint de serie The Walking Dead: Dead City, over de personages Negan en Maggie. In het najaar moet de spin-off over Daryl op televisie komen. De reeks over het originele hoofdpersonage Rick Grimes staat voor volgend jaar gepland.

