Filmfan in 2022 vaak voor vervolgen naar de bios, maar minder dan voor corona

Top Gun: Maverick en Minions: Hoe Gru superschurk werd, behoorden in 2022 tot de populairste films in de bioscopen. Het filmjaar wordt daarmee gekenmerkt door vervolgen. Filmfans weten de bioscoop na de coronapandemie weer steeds beter te vinden, maakt het Filmfonds bekend. Maar het bezoek is nog niet op niveau van voor 2020.

In de top 10 van 2022 staat slechts één film die geen onderdeel is van een reeks; de comedy Ticket to Paradise met Julia Roberts en George Clooney. De best bezochte Nederlandse film is wel weer een vervolg; Soof 3 trok 497.228 mensen naar de bioscoop.

Na de coronapandemie keert de bezoeker duidelijk terug naar de bioscoop. Het bezoekersaantal steeg ten opzichte van 2021 met 75 procent. In totaal werden er 25 miljoen bioscooptickets verkocht. Dat bezoek is nog altijd 32 procent lager dan voor de pandemie.

Mensen gaan gemiddeld ook weer vaker naar de bioscoop. Waar in 2021 het aantal bezoeken per hoofd van de bevolking nog 0,8 was, was dat in 2022 1,4.

De best bezochte films van 2022 - De best bezochte Nederlandse films van 2022 1. Top Gun: Maverick (1.265.568 bezoekers) - Soof 3 (497.228 bezoekers)

2. Minions: Hoe Gru superschurk werd (1.191.060 bezoekers) - Bon Bini Holland 3 (440.259 bezoekers)

3. Spider-Man: No Way Home (950.802 bezoekers) - Costa!! (261.010 bezoekers)

4. Avatar: The Way of Water (877.441 bezoekers) - De grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de speelgoedkluis (258.661 bezoekers)

5. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (648.943 bezoekers) - De allergrootste slijmfilm (215.566 bezoekers)

