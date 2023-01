Verkrachtingszaak Danny Masterson komt opnieuw voor de rechter

Delen via E-mail

Danny Masterson moet opnieuw voor de rechter verschijnen, omdat hij wordt aangeklaagd wegens verkrachting. Een zaak tegen de That '70s Show-acteur werd eind vorig jaar nietig verklaard, omdat de jury niet tot een oordeel kwam. De openbaar aanklager start daarom opnieuw een zaak, meldt Variety

Masterson wordt aangeklaagd voor het verkrachten van drie vrouwen in zijn huis, tussen 2001 en 2003. De vrouwen getuigden tegen de acteur in de zaak van vorig jaar, maar de jury kwam niet tot een unaniem besluit. Uit de stemmingen bleek wel dat de meeste leden neigden naar vrijspraak.

De rechter veegde de bezwaren van de advocaat van tafel en stelt dat de aanklagers met nieuwe getuigen en argumenten kunnen komen. Hierdoor is een andere uitkomst van de zaak dit keer een mogelijkheid volgens de rechter.

De vrouwen waren rond de tijd van de vermeende verkrachtingen lid van de Scientology-kerk, waar Masterson nog steeds lid van is. Twee van hen zeggen dat de kerk hen actief heeft tegengewerkt om hun verhaal te delen. De advocaat van de acteur claimt dat de kerk niet relevant is in de zaak.