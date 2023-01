Comedy De Tatta's bekroond met Platina Film na 400.000 bezoekers

Delen via E-mail

De comedy De Tatta's heeft 400.000 mensen naar de bioscoop getrokken en krijgt daarom als eerste film in 2023 een Platina Film. Regisseur Jamel Aattache, scenarist Donny Singh, producent Paul Ruven en acteur Leo Alkemade namen de prijs dinsdag in ontvangst.

Gemiddeld krijgen slechts twee films per jaar de Platina Film. De prijs is een initiatief van het Nederlands Film Festival, met ondersteuning van het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

Eind december kreeg De Tatta's nog een Gouden Film toen het de 100.000 bezoekers passeerde. Het was de veertiende film die in 2022 de Gouden Film kreeg.

De Tatta's gaat over een rijk gezin uit 't Gooi, dat na een risicovolle investering zijn hele fortuin kwijtraakt. Ze gaan noodgedwongen in een simpele flat in een minder rijke wijk wonen.