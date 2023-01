Acteur Arthur Boni op 88-jarige leeftijd overleden

Acteur Arthur Boni, vooral bekend van zijn bijdragen aan diverse tv-series, is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie maandag in een bericht in Het Parool. De Vlaming speelde onder meer in de series Medisch Centrum West, Goede Tijden, Slechte Tijden en Flikken Maastricht.

Boni stierf al op de dag voor Kerst in Amsterdam, maar zijn overlijden is nu pas gemeld. Sinds begin jaren zestig was hij op de Nederlandse televisie te zien in bijvoorbeeld de toen zeer bekende kinderserie De avonturen van Okkie Trooy, waarin hij de Markies van Karakoelikas speelde.

In de jaren zeventig werkte Boni onder meer mee aan de toen veelbekeken series Waaldrecht en Klaverweide. Later volgden rollen in producties als Medisch Centrum West, Spangen, Goede Tijden, Slechte Tijden, Rozengeur & Wodka Lime, Gooische Vrouwen, Flikken Maastricht en Juliana, prinses van Oranje.

Boni speelde ook in films en werkte bij verscheidene toneelgezelschappen, waaronder Het Zuidelijk Toneel, De Nederlandse Comedie en Noord Nederlands Toneel. Hij had rollen in stukken variërend van Shakespeare tot Heijermans.

Verder nam Boni stemmen voor zijn rekening bij tekenfilms, zoals in Alfred Jodocus Kwak (1989-1991).

