Acteurs comedyserie Vrienden voor het leven kregen 'geen cent' voor herhalingen

De acteurs van de RTL-comedyserie Vrienden voor het leven hebben nooit geprofiteerd van de jarenlange herhalingen van de serie. Volgens hoofdrolspeler Peter Lusse hebben ze er "geen rooie rotcent" voor kregen.

Dat vertelde Lusse zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune. De serie was begin jaren negentig op televisie te zien en werd daarna vele malen herhaald.

"Het is wat het is, je kan het niet veranderen", zei de inmiddels 63-jarige Lusse. Hij speelde in Vrienden voor het leven de rol van Eddie.

"Edwin de Vries heeft voor M'n dochter en ik wel eens een rechtszaak aangespannen", vervolgde Lusse. "Dat heeft hij niet gewonnen. Ja, die contracten waren waterdicht. Wij hadden in die tijd niet gedacht dat we daarop moesten letten, want dat hele herhalen was nog helemaal niet zo'n ding."