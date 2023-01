Whoopi Goldberg wil alleen Sister Act 3 met Maggie Smith

Whoopi Goldberg heeft haar collega Maggie Smith gesmeekt of zij wil meedoen met het derde deel in de serie Sister Act. De hoofdrolspeelster deed haar pleidooi vrijdag in de Britse talkshow Loose Women.

De nu 88-jarige Smith speelde in de vorige twee films de rol van moeder-overste. "We kunnen het niet zonder jou", aldus Goldberg. "Vertel ons wat we moeten doen om je te overtuigen. Deze rol is en blijft voor jou."

De eerste Sister Act verscheen in 1992 en werd zeer succesvol. In 1993 kwam deel twee uit, Sister Act 2: Back in the Habit. Ook deze film trok veel bezoekers naar de bioscoop. Goldberg speelt in de films de rol van loungezangeres Deloris, die een nieuw leven als non begint.

Het derde deel wordt gemaakt voor Disney+. Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt.

