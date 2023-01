Populaire Netflix-serie Wednesday krijgt tweede seizoen

De Netflix-serie Wednesday krijgt een vervolg. Er komt een tweede seizoen aan, heeft de streamingdienst vrijdag aangekondigd.

Het nieuws volgt op geruchten over een mogelijk einde van Wednesday, ondanks het grote succes. Die ontstonden nadat MGM, het productiebedrijf achter de serie, was overgenomen door Amazon.

De titelrol wordt gespeeld door Jenna Ortega, die eerder te zien was in de series Jane the Virgin en You. Catherine Zeta-Jones en Luis Guzmán spelen haar ouders Morticia en Gomez Addams.