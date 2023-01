Noah Schnapp herkent zichzelf meer in Stranger Things-personage dan hij dacht

Noah Schnapp, bekend van zijn rol als Will Byers in de serie Stranger Things, heeft op TikTok een theorie van fans bevestigd. In een video vertelt hij dat hij op mannen valt en daarmee toch meer op zijn personage lijkt dan hij dacht.

Fans van de serie speculeren al jaren over de geaardheid van het personage Will, omdat hij gevoelens zou hebben voor Mike Wheeler, een ander personage.

"Ik vertelde mijn vrienden en familie eindelijk dat ik homo ben, nadat ik achttien jaar bang in de kast had gezeten, en zij zeiden alleen maar: 'We weten het'", schrijft Schnapp bij een video. "Misschien lijk ik toch meer op Will dan ik denk."

