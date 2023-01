Barbie, Wonka en veel vervolgen: dit zijn de films om naar uit te kijken in 2023

De vervolgen op Avatar en Black Panther trekken nu volle zalen, maar er is ook nog genoeg moois onderweg. Denk aan grote Oscar-kandidaten en de nieuwste titels van regisseurs Christopher Nolan en Martin Scorsese. Een overzicht van de grootste en belangrijkste films in 2023.

Het wordt (weer) een jaar vol vervolgdelen. Zo verschijnen er nieuwe avonturen voor superhelden Shazam, Captain Marvel en Aquaman. Ook de strijders uit Dune en Spider-Man: Into the Spider-Verse komen weer in actie.

Magic Mike, Creed en Ant-Man komen al met een derde bioscoopdeel, net als Guardians of the Galaxy en The Equalizer. Intussen zijn John Wick en The Expendables alweer toe aan een vierde deel, terwijl Indiana Jones en Insidious naar deel vijf gaan. Ook de prequel van The Hunger Games kun je zien als het vijfde hoofdstuk uit de populaire filmreeks. Verder is er nog een zesde deel voor Scream, zijn er de zevende afleveringen voor Mission: Impossible en Transformers en kun je nog de tiende delen van Saw en Fast & Furious verwachten.

Bioscoopgangers kunnen dit jaar kiezen uit veel bekende figuren. Zo komt Disney weer met een liveactionverfilming van een eigen klassieker: The Little Mermaid, geregisseerd door musicalspecialist Rob Marshall (Chicago, Mary Poppins Returns). Ook staat een film over de supersnelle superheld The Flash op de planning, tenzij de controverse rondom hoofdrolspeler Ezra Miller roet in het eten gooit. Superschurk Kraven the Hunter - net als The Flash een creatie van DC Comics - krijgt eveneens een eigen film.

Populaire personages vind je verder terug in Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves en The Super Mario Bros. Movie. En let komende zomer ook zeker op Margot Robbie en Ryan Gosling in Barbie, als wereldberoemd poppenkoppel. 2023 wordt afgesloten met Timothée Chalamet als snoepfabrikant in Wonka, gemaakt door Paddington-regisseur Paul King.

Het Amerikaanse prijzencircus staat op punt van beginnen. Op 24 januari worden de Oscar-nominaties bekendgemaakt, maar er worden al een aantal serieuze kandidaten genoemd. Houd bijvoorbeeld Steven Spielbergs The Fabelmans in de gaten, net als de veelgeprezen rol van Brendan Fraser in The Whale. Ook regisseur Damien Chazelle is weer terug. Na het succes van La La Land stort hij zich ditmaal op het Los Angeles van de jaren twintig. De hoofdrollen in Babylon zijn voor Brad Pitt en Margot Robbie.

Streamingdiensten laten ook van zich horen met eigen titels. Op Netflix kun je bijvoorbeeld Idris Elba verwachten in zijn eigen Luther-film. Verder liggen er vervolgen klaar voor de actiefilm Extraction, animatiehit Chicken Run en de misdaadcomedy Murder Mystery. En ook regisseur Zack Snyder, bekend door Justice League en Army of the Dead, belooft uit te pakken. Voor zijn grootschalige sciencefictionfilm Rebel Moon is zelfs al een vervolg aangekondigd.

De grootste exclusieve titel voor Disney+ wordt waarschijnlijk Peter Pan & Wendy. David Lowery - bekend van Pete's Dragon en The Green Knight - regisseert de fantasyfilm. Apple TV+ pakt uit met Martin Scorseses Killers of the Flower Moon. Leonardo DiCaprio doet hierin onderzoek naar de dood van een indianenstam, in het Amerika van de jaren twintig. Ook de thriller Sharper, met een hoofdrol voor Julianne Moore, is een titel om naar uit te kijken. Henry Cavill is verder nog te zien als superspion met geheugenverlies in Argylle.

Veelgeprezen regisseurs komen met nieuwe films. Een van de grootste namen daarbij is Christopher Nolan. Na het succes van Tenet maakt hij ditmaal een biografische film over de vader van de atoombom. Interessant detail: voor Oppenheimer wil Nolan een nucleaire explosie nabootsen zonder computereffecten. Nederlander Hoyte van Hoytema is opnieuw aangesteld als cameraman.

Ook arthouselieveling Wes Anderson heeft een nieuwe film klaarliggen. Asteroid City speelt zich af in een Amerikaans woestijnstadje rond 1955. Vaste acteurs Adrien Brody, Tilda Swinton en Edward Norton krijgen gezelschap van namen als - daar is ze weer - Margot Robbie, Tom Hanks en Steve Carell.

Regisseur David Fincher, bekend van Se7en en Fight Club, belooft intussen weer met een duistere thriller te komen. In The Killer speelt Michael Fassbender een huurmoordenaar die mentaal begint te breken. Net als Finchers biografische film Mank - in 2021 voor tien Oscars genomineerd - moet zijn nieuwste titel op Netflix verschijnen.

Horrorfanaten kunnen verder hun hart ophalen met nieuwe films van veelgeprezen makers. Zo heeft M. Night Shyamalan (The Sixth Sense, Old) Dave Bautista en Rupert Grint gecast voor Knock at the Cabin, dat zich afspeelt in een afgelegen hutje. Ari Aster (Hereditary, Midsommar) slaat daarnaast de handen ineen met Joaquin Phoenix voor Beau Is Afraid. Dat wordt een horrorcomedy van vier uur, als we Aster mogen geloven.

