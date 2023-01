Producent Pietje Bell wil dat film weer wordt goedgekeurd voor alle leeftijden

Filmproducent Dave Schram heeft een klacht ingediend bij de Kijkwijzer over de nieuwe leeftijdskeuring van zijn film Pietje Bell uit 2002. De producent wil dat de classificatie voor de film, die onlangs twee keer werd aangepast, weer alle leeftijden wordt.

Schram is boos dat hij door NICAM, de organisatie die de Kijkwijzer monitort, op geen enkele manier betrokken is bij de 'herkeuring' van zijn film. Bovendien snapt hij niets van de nieuwe classificatie van negen jaar en ouder.

"Pietje Bell gaat over een jongetje met een moreel kompas voor goed en kwaad", schrijft hij in zijn klacht. "De film heeft een goede balans tussen humor, realiteit en overdrijving en is voor de hele familie. Hoe schadelijk is dan een tik van vader Bell of van een onderwijzer - de slechterik? Bij elkaar duurt dat nog geen tien seconden op 112 minuten."

In 2002 trok de film bijna een miljoen bezoekers naar de bioscopen. De Kijkwijzer had een paar klachten over Pietje Bell binnengekregen en vlak voor de kerstdagen werd de leeftijdskeuring veranderd naar twaalf jaar en ouder. De NPO, die de film traditiegetrouw in de kerstvakantie uitzendt, had toen een probleem. De film stond geprogrammeerd in het jeugdblok Zapp, waar geen programma's voor twaalf jaar en ouder in zitten.

Na nieuwe klachten lagere classificatie

NICAM boog zich in de dagen na Kerst over de nieuwe klachten die waren binnengekomen over de herkeuring. De klagers vonden het raar dat de familiefilm nu dezelfde classificatie kreeg als actiefilms als No Time To Die en Spider-Man. De organisatie overwoog hun besluit en oordeelde dat de classificatie niet twaalf jaar, maar negen jaar en ouder moest zijn.

Schram gaat hier dus niet mee akkoord. Directeur Tiffany van Stormbroek van NICAM laat weten dat "de procedure over de film Pietje Bell nog loopt".

